Что это дает компаниям и инвесторам:

1. 0% налога — приятнее момента ещё не было, ведь сейчас можно показывать всю прибыль, а не пытаться списать все в расходы.



2. Страховые взносы за сотрудников снижены в два раза и нагрузка на компанию снижается в два раза , соответственно



3. Возвращение 13% НДФЛ за сотрудников компании, мы наконец - то сможем вернуть обратно свои налоги



4. Предоставление льготной ипотеки под 5% , а не под 20%



5. Мораторий на проведение проверок, два года можно просто спокойно делать бизнес не задумываясь ни о чем



6. Льготное кредитование под 3%, у нас есть куча проектов куда сейчас нужно финансирование.



7. Отсрочка от армии для всех сотрудников - никто не пойдёт на войну, ребята будут заняты крутым делом!!!