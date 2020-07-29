Стань инвестором в IT компании
и получай от 32% в год

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Единственное в России агентство лидогенерации сертифицированное ВКонтакте
Окупаемость
3-7 месяца
Срок открытия
15 дней
Чистая прибыль
от 200 000 рублей
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Стань инвестором
в IT компании
и получай от 32% в год

570
Филиалов
17
Стран
1500
Сотрудников
1 млн
Привлеченных клиентов каждый месяц
5000
Бизнесов на обслуживании

Наша компания занимается привлечением клиентов через интернет.
И развитием стартапов в IT области и инвестирует в прибыльные IT проекты

Подробнее о компании

Что это дает компаниям и инвесторам:

Статус IT компании от государства
1. 0% налога — приятнее момента ещё не было, ведь сейчас можно показывать всю прибыль, а не пытаться списать все в расходы.

2. Страховые взносы за сотрудников снижены в два раза и нагрузка на компанию снижается в два раза , соответственно

3. Возвращение 13% НДФЛ за сотрудников компании, мы наконец - то сможем вернуть обратно свои налоги

4. Предоставление льготной ипотеки под 5% , а не под 20%

5. Мораторий на проведение проверок, два года можно просто спокойно делать бизнес не задумываясь ни о чем

6. Льготное кредитование под 3%, у нас есть куча проектов куда сейчас нужно финансирование.

7. Отсрочка от армии для всех сотрудников - никто не пойдёт на войну, ребята будут заняты крутым делом!!!
Постановление от 22.03.2022 № АО-20220321-3870765592-3
Ваша чистая прибыль

Получите расчет средней прибыли при инвестициях в IT компании

Рассчитать прибыль
За счет чего формируется прибыль компаний и рост ваших инвестиций

Каждый заказчик и каждый партнёрский бизнес приносят прибыль пожизненно и постоянно увеличивают стоимость ваших активов

Привлечение клиентов

Привлечение целевых клиентов в любой бизнес через интернет

Прибыль с партнерских проектов

Мы инвестируем в проекты связанные с IT отраслью, которые дают от 32% прибыли

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Бизнес который растет

Сегодня это самый быстрорастущий и стабильный рынок в России, который будет востребован.
(Рост бизнеса на примере 1 компании)

"Рынок IT индустрии в России в связи с санкциями и уходом крупных западных игроков динамично растет"
Январь 2021
Капитализация
320 000 000 ₽
Февраль 2021
Капитализация
450 000 000 ₽
Июль 2021
Капитализация
780 000 000 ₽
Декабрь 2021
Капитализация
1 100 000 000 ₽
Март 2022
Капитализация
2 200 000 000 ₽
Декабрь 2022
Прогноз
5 000 000 000 ₽
2024
Прогноз
18 000 000 000 ₽
Бизнес который растет

Сегодня это самый быстрорастущий и стабильный рынок в России, который будет востребован.
(Рост бизнеса на примере 1 компании)

"Рынок IT индустрии в России в связи с санкциями и уходом крупных западных игроков динамично растет"
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Стань инвестором в IT компании
и получай от 32% в год

Получите презентацию компаний и финансовую модель бесплатно

Получите презентацию
и финансовую модель компаний
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на условия
обработки персональных данных
Стань инвестором
в IT компании
и получай от 32% в год

Получите презентацию компаний и финансовую модель бесплатно

Получите презентацию
и финансовую модель компаний
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на условия
обработки персональных данных
Политика конфиденциальности
ООО "Трафик Формула"
ИНН 4345478772
ОГРН 1184350004300
Единственное в России агентство лидогенерации сертифицированное ВКонтакте
Перезвоните мне